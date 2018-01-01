Актёры и съёмочная группа фильма «Кошмар на улице Вязов»

WinkФильмыКошмар на улице ВязовАктёры и съёмочная группа фильма «Кошмар на улице Вязов»
Режиссёры
Актёры
АктрисаNancy Thompson
Хэзер ЛэнгенкэмпHeather Langenkamp
АктёрFred Krueger
Роберт ИнглундRobert Englund
АктёрGlen Lantz
Джонни ДеппJohnny Depp
АктёрLt. Thompson
Джон СэксонJohn Saxon
АктрисаMarge Thompson
Рони БлейклиRonee Blakley
АктёрRod Lane (в титрах: Nick Corri)
Хсу ГарсиаJsu Garcia
АктрисаTina Gray
Аманда УайссAmanda Wyss
АктёрDr. King
Чарльз ФлайшерCharles Fleischer
АктёрSgt. Parker
Джо ВиппJoseph Whipp
АктрисаTeacher