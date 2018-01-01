Wink
Кошмар на улице Вязов
Актёры и съёмочная группа фильма «Кошмар на улице Вязов»

Режиссёры

Уэс Крэйвен

Wes Craven
Режиссёр

Актёры

Хэзер Лэнгенкэмп

Heather Langenkamp
АктрисаNancy Thompson
Роберт Инглунд

Robert Englund
АктёрFred Krueger
Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрGlen Lantz
Джон Сэксон

John Saxon
АктёрLt. Thompson
Рони Блейкли

Ronee Blakley
АктрисаMarge Thompson
Хсу Гарсиа

Jsu Garcia
АктёрRod Lane (в титрах: Nick Corri)
Аманда Уайсс

Amanda Wyss
АктрисаTina Gray
Чарльз Флайшер

Charles Fleischer
АктёрDr. King
Джо Випп

Joseph Whipp
АктёрSgt. Parker
Лин Шэй

Lin Shaye
АктрисаTeacher

Сценаристы

Уэс Крэйвен

Wes Craven
Сценарист

Продюсеры

Роберт Шей

Robert Shaye
Продюсер
Джон Берроуз

John Burrows
Продюсер
Сара Ришер

Sara Risher
Продюсер

Монтажёры

Рик Шэйн

Rick Shaine
Монтажёр

Операторы

Жак Эткин

Jacques Haitkin
Оператор

Композиторы

Чарльз Бёрнстин

Charles Bernstein
Композитор