Кошмар на улице Вязов
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Кошмар на улице Вязов

Кошмар на улице Вязов (фильм, 1984) смотреть онлайн

8.51984, A Nightmare on Elm Street
Ужасы87 мин18+

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О фильме

Старшеклассников одной из школ Спрингвуда преследует один и тот же кошмарный сон, в котором за ними гонится и кромсает на куски изуродованный человек в шляпе и с ножами на своей перчатке. И тот, кого убили во сне, — умирает в реальности…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb