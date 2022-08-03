Кошмар на улице Вязов (фильм, 1984) смотреть онлайн
8.51984, A Nightmare on Elm Street
Ужасы87 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- ХЛАктриса
Хэзер
Лэнгенкэмп
- РИАктёр
Роберт
Инглунд
- Актёр
Джонни
Депп
- ДСАктёр
Джон
Сэксон
- РБАктриса
Рони
Блейкли
- ХГАктёр
Хсу
Гарсиа
- АУАктриса
Аманда
Уайсс
- ЧФАктёр
Чарльз
Флайшер
- ДВАктёр
Джо
Випп
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- УКСценарист
Уэс
Крэйвен
- РШПродюсер
Роберт
Шей
- ДБПродюсер
Джон
Берроуз
- СРПродюсер
Сара
Ришер
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- ЖЭОператор
Жак
Эткин
- ЧБКомпозитор
Чарльз
Бёрнстин