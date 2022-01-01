Корсаж
Wink
Фильмы
Корсаж
2022, Corsage
Драма, Исторический108 мин18+

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Корсаж (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ.

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Страна
Австрия, Люксембург, Германия, Франция
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

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