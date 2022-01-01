Корсаж (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально счит�ается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ.
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СтранаАвстрия, Люксембург, Германия, Франция
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
- МКРежиссёр
Мари
Кройцер
- ЭКАктриса
Эмили
Кокс
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- ФТАктёр
Флориан
Тайхтмайстер
- КЛАктриса
Катарина
Лоренц
- ДВАктриса
Джинн
Вернер
- АХАктриса
Альма
Хасун
- МРАктёр
Мануэль
Руби
- ФОАктёр
Финнегэн
Олдфилд
- Актёр
Колин
Морган
- РХАктриса
Роза
Хаджадж
- МКСценарист
Мари
Кройцер
- МАПродюсер
Марен
Аде
- ЯЯПродюсер
Янина
Яковски
- БМПродюсер
Бернард
Мишо
- ДРХудожница
Джилл
Робертсон
- ККомпозитор
Камилль