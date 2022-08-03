Фильм рассказывает историю девушки по имени Грэйс, которая работает в лагере для трудных подростков N12. Всe было спокойно, пока в лагерь не поступила девочка по имени Джейден, которая своим бунтарским поведением завоевала пристальное внимание Грэйс и вскрыла старые раны…

