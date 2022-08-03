Короткий срок 12 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Short Term 12
Драма93 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает историю девушки по имени Грэйс, которая работает в лагере для трудных подростков N12. Всe было спокойно, пока в лагерь не поступила девочка по имени Джейден, которая своим бунтарским поведением завоевала пристальное внимание Грэйс и вскрыла старые раны…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДДРежиссёр
Дестин
Дэниел Креттон
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- СБАктриса
Стефани
Беатриз
- Актёр
Рами
Малек
- АКАктёр
Алекс
Кэллоуэй
- КЭАктёр
Кевин
Эрнандес
- ЛДАктриса
Лидия
Дю Во
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- ФТАктёр
Франц
Тернер
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- ДДСценарист
Дестин
Дэниел Креттон
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- РНПродюсер
Рон
Нэйджор
- ДКХудожница
Джой
Креттон
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- БПОператор
Бретт
Павлак
- ДПКомпозитор
Джоэль
П. Уэст