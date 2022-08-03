Короткий срок 12
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Короткий срок 12

Короткий срок 12 (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Short Term 12
Драма93 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает историю девушки по имени Грэйс, которая работает в лагере для трудных подростков N12. Всe было спокойно, пока в лагерь не поступила девочка по имени Джейден, которая своим бунтарским поведением завоевала пристальное внимание Грэйс и вскрыла старые раны…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Короткий срок 12»