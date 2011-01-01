Короли улиц 2: Город моторов
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Короли улиц 2: Город моторов

Короли улиц 2: Город моторов (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Street Kings 2: Motor City
Боевики, Триллеры88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Полицейские под прикрытием из команды Марти Кингстона погибают один за другим. Вместе с молодым детективом Кингстон начинает расследовать убийства коллег. Шаг за шагом они раскрывают всe более шокирующие тайны, и оказываются в огромной опасности.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Короли улиц 2: Город моторов»

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