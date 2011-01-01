Короли улиц 2: Город моторов (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейские под прикрытием из команды Марти Кингстона погибают один за другим. Вместе с молодым детективом Кингстон начинает расследовать убийства коллег. Шаг за шагом они раскрывают всe более шокирующие тайны, и оказываются в огромной опасности.



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