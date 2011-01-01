Короли улиц 2: Город моторов (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Street Kings 2: Motor City
Боевики, Триллеры88 мин18+
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Сюжет
Полицейские под прикрытием из команды Марти Кингстона погибают один за другим. Вместе с молодым детективом Кингстон начинает расследовать убийства коллег. Шаг за шагом они раскрывают всe более шокирующие тайны, и оказываются в огромной опасности.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- СНАктёр
Скотт
Норман
- КПАктёр
Клифтон
Пауэлл
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ИЛАктриса
Инбар
Лави
- ШРАктриса
Шарлотта
Росс
- СКАктриса
Стефани
Коттон
- ЛБАктриса
Линда
Бостон
- КЭАктёр
Кори
Эмануэл Уилсон
- ЭГСценарист
Эд
Гонзалез
- ДХСценарист
Джереми
Хафт
- СЭПродюсер
Скотти
Эткинс
- СГПродюсер
Скотти
Гельт
- ТКПродюсер
Тодд
Кинг
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- МВОператор
Марвин
В. Раш