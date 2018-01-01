Wink
Детям
Королевство обезьян
Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство обезьян»

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство обезьян»

Режиссёры

Марк Линфилд

Марк Линфилд

Mark Linfield
Режиссёр
Аластер Фотергилл

Аластер Фотергилл

Alastair Fothergill
Режиссёр

Актёры

Тина Фей

Тина Фей

Tina Fey
Актриса

Сценаристы

Марк Линфилд

Марк Линфилд

Mark Linfield
Сценарист

Продюсеры

Аластер Фотергилл

Аластер Фотергилл

Alastair Fothergill
Продюсер
Марк Линфилд

Марк Линфилд

Mark Linfield
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Шейченко

Светлана Шейченко

Актриса дубляжа

Операторы

Мартин Колбек

Мартин Колбек

Martyn Colbeck
Оператор
Гэвин Тьюрстон

Гэвин Тьюрстон

Gavin Thurston
Оператор

Композиторы

Гарри Грегсон-Уильямс

Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор