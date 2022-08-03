Королевство обезьян
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Детям
Королевство обезьян

Королевство обезьян (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.62015, Monkey Kingdom
Документальный, Кино для детей77 мин6+

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О фильме

Документальный фильм о природе, который показывает, как новорождeнная обезьянка и еe мать пытаются выжить в раздираемой конкуренцией социальной иерархии Храма — действующей группировки обезьян, живущих в древних руинах в дебрях легендарных джунглей Южной Азии.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Кино для детей, Документальный
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb