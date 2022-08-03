Королевство обезьян (фильм, 2015) смотреть онлайн

Документальный фильм о природе, который показывает, как новорождeнная обезьянка и еe мать пытаются выжить в раздираемой конкуренцией социальной иерархии Храма — действующей группировки обезьян, живущих в древних руинах в дебрях легендарных джунглей Южной Азии.



