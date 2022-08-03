Королевский роман (фильм, 2012) смотреть онлайн

Историческая драма «Королевский роман» — фильм 2012 года, снятый по мотивам романа «Принцесса крови». Картина завоевала два «Серебряных медведя» на Берлинском кинофестивале, а также получила номинацию на премию «Оскар».



Дочь принца Уэльского Каролина Матильда выходит замуж за кузена — датского короля Кристиана VII, но стать счастливой в браке ей не суждено. Супруг психически нездоров, а придворные находят смысл жизни в том, что плетут интриги. Единственным по-настоящему вменяемым человеком рядом с королем оказывается врач Иоганн Фридрих Струэнзе — образованный сторонник идей Просвещения. Он завоевывает доверие монарха и постепенно начинает влиять на управление страной, продавливая реформы. Одновременно между Струэнзе и королевой начинается тайный роман, что при дворе моментально расценивают как угрозу трону. Чем заметнее становятся новые указы, тем жестче сопротивление: особенно стараются те, кому нужен удобный король и тихая, послушная королева.



Режиссер Николай Арсель точно держит баланс: здесь много пышной «костюмности», но главное напряжение картины рождается из деталей — закрытые двери, публичные унижения монарха, взгляды, которые читаются как приговор. Фильм «Королевский роман» — своеобразная шахматная партия, где ходы делаются по велению чувств, а расплачиваются за них судьбами.

