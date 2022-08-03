Королевская игра
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Королевская игра

Королевская игра (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

8.91996, Королевская игра
Мультфильм, Короткометражка12 мин0+

О фильме

Однажды на берегу океана из оставленной кем-то карточной колоды появилось настоящее сказочное королевство. Улицы, переулки, замки и дома — тут все было выстроено из карт, а жили в них персонажи из той же колоды — короли, дамы, валеты.

Страна
Россия
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb