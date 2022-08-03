Королевская игра (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно
8.91996, Королевская игра
Мультфильм, Короткометражка12 мин0+
О фильме
Однажды на берегу океана из оставленной кем-то карточной колоды появилось настоящее сказочное королевство. Улицы, переулки, замки и дома — тут все было выстроено из карт, а жили в них персонажи из той же колоды — короли, дамы, валеты.
СтранаРоссия
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Антонов
- АТСценарист
Александр
Тимофеевский
- НСПродюсер
Нина
Соколова
- ЕПХудожница
Е.
Панарина
- БСХудожник
Борис
Садовников
- СДХудожница
Светлана
Давыдова
- ЕКХудожница
Елена
Колюшева
- ВМХудожник
В.
Максимович
- АРХудожница
А.
Радковская
- ААХудожница
Анна
Атаманова
- НКХудожник
Николай
Козлов
- НТМонтажёр
Надежда
Трещёва
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов