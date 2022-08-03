Королева (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Комедийный фильм «Королева» Таисии Игуменцевой — подростковая драма о том, как некоторые из нас становятся заложниками собственной популярности.
Настя Королева — звезда школы, талантливая и успешная спортсменка и блогер, вокруг которой крутится весь мир. Она уверена в себе, пока в класс не приходит новый ученик Миша. Девушка ожидает, что тот, как и все окружающие, примкнет к армии ее поклонников. К тому же новенький ей явно нравится. Но Миша неожиданно выбирает скромную тихоню Женю. Для Насти это становится ударом, вот только она даже не подозревает, к чему приведет попытка поссорить влюбленных.
Таисия Игуменцева рассказывает историю о том, как можно потерять себя, когда живешь ради чужих взглядов и лайков. При этом смотреть фильм «Королева» невероятно легко, ведь режиссер не прибегает к ненужному морализаторству, а относится к каждому из своих героев с любовью и нежностью.
Рейтинг
- Режиссёр
Таисия
Игуменцева
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- ВЁАктриса
Валерия
Ёлкина
- ДААктёр
Данил
Акутин
- ЕКАктёр
Егор
Кенжаметов
- Актриса
Полина
Кутепова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актриса
Дарья
Коныжева
- РПАктёр
Роман
Плопер
- ТРАктриса
Татьяна
Рыбинец
- АКСценарист
Алексей
Красовский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- АФПродюсер
Анастасия
Форменская
- ИМПродюсер
Игорь
Медведев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- Оператор
Матвей
Ставицкий
- ИСКомпозитор
Иван
Севастьянов