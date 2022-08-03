Комедийный фильм «Королева» Таисии Игуменцевой — подростковая драма о том, как некоторые из нас становятся заложниками собственной популярности.



Настя Королева — звезда школы, талантливая и успешная спортсменка и блогер, вокруг которой крутится весь мир. Она уверена в себе, пока в класс не приходит новый ученик Миша. Девушка ожидает, что тот, как и все окружающие, примкнет к армии ее поклонников. К тому же новенький ей явно нравится. Но Миша неожиданно выбирает скромную тихоню Женю. Для Насти это становится ударом, вот только она даже не подозревает, к чему приведет попытка поссорить влюбленных.



Таисия Игуменцева рассказывает историю о том, как можно потерять себя, когда живешь ради чужих взглядов и лайков. При этом смотреть фильм «Королева» невероятно легко, ведь режиссер не прибегает к ненужному морализаторству, а относится к каждому из своих героев с любовью и нежностью.

