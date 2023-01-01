Королева Шантеклера (фильм, 1962) смотреть онлайн

Сюжет

Музыкальный фильм о трагической любви. Красавица Черита скрывает о т своего возлюбленного Санти, что она певица кабаре, так как чопорное семейство Санти придерживается старых устоев. Санти случайно узнает правду о Черите...







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