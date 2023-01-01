Королева Шантеклера
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Королева Шантеклера

Королева Шантеклера (фильм, 1962) смотреть онлайн

8.91962, La reina del Chantecler
Драмы, Мелодрамы109 мин12+

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Сюжет

Музыкальный фильм о трагической любви. Красавица Черита скрывает о т своего возлюбленного Санти, что она певица кабаре, так как чопорное семейство Санти придерживается старых устоев. Санти случайно узнает правду о Черите...


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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева Шантеклера»

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