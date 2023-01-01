Королева Шантеклера (фильм, 1962) смотреть онлайн
8.91962, La reina del Chantecler
Драмы, Мелодрамы109 мин12+
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Сюжет
Музыкальный фильм о трагической любви. Красавица Черита скрывает о т своего возлюбленного Санти, что она певица кабаре, так как чопорное семейство Санти придерживается старых устоев. Санти случайно узнает правду о Черите...
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РХРежиссёр
Рафаэль
Хиль
- СМАктриса
Сара
Монтьель
- АдАктёр
Альберто
де Мендоса
- ЛДАктёр
Луиджи
Джулиани
- ГЧАктриса
Грета
Чи
- ЖТАктёр
Жерар
Тиши
- АдАктриса
Амелия
де ла Торре
- МЛАктриса
Милагрос
Леал
- ХКАктриса
Хулия
Каба Альба
- ХМАктёр
Хосе
Мария Сеоане
- ФПАктёр
Франсиско
Пикер
- МдПродюсер
Марсиано
де ла Фуэнте
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кремнева
- ЭИАктёр дубляжа
Эдуард
Изотов
- РМАктёр дубляжа
Раднэр
Муратов
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- АЗАктриса дубляжа
Анна
Заржицкая
- ЭАХудожник
Энрике
Аларкон
- ХПМонтажёр
Хулио
Пенья
- ГГКомпозитор
Грегорио
Гарсия Сегура