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Король иллюзий

Король иллюзий (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Wizard of Gore
Ужасы, Детектив91 мин18+

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О фильме

Иллюзионист Монтаг устраивает шоу, во время которого вызывает из зала девушек и распиливает их на сцене бензопилой или сжимает прессом. Потом он отпускает девушек целыми и невредимыми. Однако, вскоре после представления их находят мертвыми…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король иллюзий»