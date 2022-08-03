Иллюзионист Монтаг устраивает шоу, во время которого вызывает из зала девушек и распиливает их на сцене бензопилой или сжимает прессом. Потом он отпускает девушек целыми и невредимыми. Однако, вскоре после представления их находят мертвыми…

