Кораблестроитель (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Старый моряк Абнер живёт один. Мечта у него тоже одна – построить лодку и уплыть на ней в никуда. Всё бы ничего, да только строительное дело для физически крепких, а Абнеру уже тяжело открыть банку с краской. Тем не менее помощники «Сумасшедшему капитану» принципиально не нужны. Время идёт, исполнение мечты не приближается, близкие докучают заботой, в чём Абнер чувствует оскорбление и намёк на немощность. Ко всему прочему, госорганы видят старика как постояльца дома престарелых, а его каморку как незаконное сооружение, которое надо бы снести. Случайное знакомство с мальчиком-сиротой перерастает в добрую дружбу и совместное кораблестроение. Лодка – это единственный шанс сбежать из приморской деревни, которая таит в себе беды этих двух одиночеств.





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