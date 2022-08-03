Контроль
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Контроль
6.52018, Distorted
Триллер, Криминал82 мин16+

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Контроль (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

В центре сюжета - художница с биполярным расстройством, недавно потерявшая ребeнка. Из-за тяжeлых воспоминаний она переезжает вместе с мужем из собственного дома в квартиру в многоэтажном здании, оснащeнном супертехнологичной системой безопасности. Вскоре героиня замечает, что с другими жителями многоэтажки творится что-то неладное, и нанимает журналиста из отдела расследований.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.4 IMDb