Контроль (фильм, 2018) смотреть онлайн

В центре сюжета - художница с биполярным расстройством, недавно потерявшая ребeнка. Из-за тяжeлых воспоминаний она переезжает вместе с мужем из собственного дома в квартиру в многоэтажном здании, оснащeнном супертехнологичной системой безопасности. Вскоре героиня замечает, что с другими жителями многоэтажки творится что-то неладное, и нанимает журналиста из отдела расследований.

