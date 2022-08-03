Контроль (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
В центре сюжета - художница с биполярным расстройством, недавно потерявшая ребeнка. Из-за тяжeлых воспоминаний она переезжает вместе с мужем из собственного дома в квартиру в многоэтажном здании, оснащeнном супертехнологичной системой безопасности. Вскоре героиня замечает, что с другими жителями многоэтажки творится что-то неладное, и нанимает журналиста из отдела расследований.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.4 IMDb
- РВРежиссёр
Роб
В. Кинг
- Актриса
Кристина
Риччи
- БФАктёр
Брендан
Флетчер
- ВРАктёр
Виселос
Реон Шеннон
- Актёр
Джон
Кьюсак
- НЭАктриса
Николь
Энтони
- ОРАктёр
Оливер
Райс
- ГДАктриса
Гиги
Джекман
- БДАктёр
Бенжамин
ДеУолт
- ММАктриса
Майя
Милькович
- СОАктёр
Скотт
Олинек
- АОСценарист
Арне
Ольсен
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- АТХудожник
Адриан
Тракуайир
- ДДМонтажёр
Джеки
Дзюба
- ТБКомпозитор
Тодд
Брайнтон