Многие слышали о конце света, но что делать, если он и правда наступит? Мистико-религиозный хоррор об апокалипсисе от аргентинского режиссера.



Лаура с матерью и дядей случайно попадают в чужой пустующий дом посреди ночи. Их машина сломалась, а по радио тем временем объявляют, что наступил конец света. Хуана, Маркос и Лаура прячутся в пустом доме; девушка узнает, что взрослые хранят тайну о мистическом братстве, от которого ее мать отреклась. Маркос пытается уговорить Хуану вернуться, но в этот момент в дом проникает незваный гость. Семья собирается защищаться, однако настоящая опасность еще впереди... Смогут ли герои пережить апокалипсис и выбраться из страшного особняка?



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