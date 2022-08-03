Конец света (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Многие слышали о конце света, но что делать, если он и правда наступит? Мистико-религиозный хоррор об апокалипсисе от аргентинского режиссера.
Лаура с матерью и дядей случайно попадают в чужой пустующий дом посреди ночи. Их машина сломалась, а по радио тем временем объявляют, что наступил конец света. Хуана, Маркос и Лаура прячутся в пустом доме; девушка узнает, что взрослые хранят тайну о мистическом братстве, от которого ее мать отреклась. Маркос пытается уговорить Хуану вернуться, но в этот момент в дом проникает незваный гость. Семья собирается защищаться, однако настоящая опасность еще впереди... Смогут ли герои пережить апокалипсис и выбраться из страшного особняка?
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Рейтинг
- ФКРежиссёр
Феркс
Кастеллани
- ХВАктриса
Хуана
Вьяле
- ДБАктриса
Дарина
Бутрик
- ЛКАктёр
Лусиано
Касерес
- ФКАктёр
Феркс
Кастеллани
- ХГАктёр
Хавьер
Годино
- ППАктёр
Пабло
Пинто
- КПАктёр
Карлос
Порталуппи
- ФКСценарист
Феркс
Кастеллани
- ФКПродюсер
Феркс
Кастеллани
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ФКМонтажёр
Феркс
Кастеллани