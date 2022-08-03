Конец света
Wink
Фильмы
Конец света
4.62021, Lo inevitable
Ужасы, Триллер69 мин18+

Конец света (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Многие слышали о конце света, но что делать, если он и правда наступит? Мистико-религиозный хоррор об апокалипсисе от аргентинского режиссера.

Лаура с матерью и дядей случайно попадают в чужой пустующий дом посреди ночи. Их машина сломалась, а по радио тем временем объявляют, что наступил конец света. Хуана, Маркос и Лаура прячутся в пустом доме; девушка узнает, что взрослые хранят тайну о мистическом братстве, от которого ее мать отреклась. Маркос пытается уговорить Хуану вернуться, но в этот момент в дом проникает незваный гость. Семья собирается защищаться, однако настоящая опасность еще впереди... Смогут ли герои пережить апокалипсис и выбраться из страшного особняка?

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Страна
Аргентина
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец света»