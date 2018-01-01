Wink
Фильмы
Конец света
Актёры и съёмочная группа фильма «Конец света»

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец света»

Режиссёры

Феркс Кастеллани

Феркс Кастеллани

Fercks Castellani
Режиссёр

Актёры

Хуана Вьяле

Хуана Вьяле

Juana Viale
АктрисаJuana
Дарина Бутрик

Дарина Бутрик

Daryna Butryk
АктрисаLaura
Лусиано Касерес

Лусиано Касерес

Luciano Cáceres
АктёрMarcos
Феркс Кастеллани

Феркс Кастеллани

Fercks Castellani
АктёрMonje
Хавьер Годино

Хавьер Годино

Javier Godino
АктёрGuest
Пабло Пинто

Пабло Пинто

Pablo Pinto
АктёрMonje
Карлос Порталуппи

Карлос Порталуппи

Carlos Portaluppi
АктёрPriest

Сценаристы

Феркс Кастеллани

Феркс Кастеллани

Fercks Castellani
Сценарист

Продюсеры

Феркс Кастеллани

Феркс Кастеллани

Fercks Castellani
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Зоркина

Юлия Зоркина

Актриса дубляжа
Ирина Чумантьева

Ирина Чумантьева

Актриса дубляжа
Андрей Зайцев

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа

Монтажёры

Феркс Кастеллани

Феркс Кастеллани

Fercks Castellani
Монтажёр