Коммуна (фильм, 2015) смотреть онлайн

На огромной вилле, расположенной в фешенебельном районе Копенгагена, Эрик и его жена Анна, воплощая давнюю мечту, создают коммуну близких по духу людей, готовых жить под одной крышей. Общие интересы, беседы, вечеринки полны эйфории и дарят ощущение подлинного единства.

