Коммуна (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.32015, Kollektivet
Драма107 мин18+

На огромной вилле, расположенной в фешенебельном районе Копенгагена, Эрик и его жена Анна, воплощая давнюю мечту, создают коммуну близких по духу людей, готовых жить под одной крышей. Общие интересы, беседы, вечеринки полны эйфории и дарят ощущение подлинного единства.

Страна
Дания, Швеция, Нидерланды
Жанр
Драма
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коммуна»