Коммуна (фильм, 2015) смотреть онлайн

Коммуна (фильм, 2015)
7.32015, Kollektivet
Драма107 мин18+
О фильме
На огромной вилле, расположенной в фешенебельном районе Копенгагена, Эрик и его жена Анна, воплощая давнюю мечту, создают коммуну близких по духу людей, готовых жить под одной крышей. Общие интересы, беседы, вечеринки полны эйфории и дарят ощущение подлинного единства.
СтранаДания, Швеция, Нидерланды
ЖанрДрама
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТВРежиссёр
Томас
Винтерберг
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- ДААктриса
Джули
Агнете Ванг
- ЛРАктёр
Ларс
Ранте
- ММАктёр
Магнус
Милланг
- ХРАктриса
Хелена
Рейнгор Нойманн
- ОДАктёр
Оле
Дюпон
- ЯХАктёр
Якоб
Хёйлев Ёргенсон
- МРАктёр
Мадс
Ретер
- ТЛСценарист
Тобиас
Линдхольм
- МРСценарист
Могенс
Руков
- ТВСценарист
Томас
Винтерберг
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- МКПродюсер
Мортен
Кауфман
- МГПродюсер
Мария
Гаде Денессен
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- АЭМонтажёр
Анне
Эстеруд
- ЙТОператор
Йеспер
Тёффнер
- ФМКомпозитор
Фонс
Меркиес