Коммандо (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джонни, недавно вышедший из тюрьмы, собирает свою старую банду, чтобы снова заполучить награбленные

3 миллиона, которые он когда-то спрятал в тайнике. Вот только в том доме, где хранятся деньги, теперь живет Дже�ймс, полицейский из отдела по борьбе с наркотиками. У него тяжелый посттравматический синдром после неудачного задания, во время которого он случайно убил трех заложников. Теперь в опасности оказывается семья Джеймса.



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