Коммандо
Wink
Фильмы
Коммандо
7.72021, The Commando
Боевики, Триллеры88 мин18+

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Коммандо (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джонни, недавно вышедший из тюрьмы, собирает свою старую банду, чтобы снова заполучить награбленные
3 миллиона, которые он когда-то спрятал в тайнике. Вот только в том доме, где хранятся деньги, теперь живет Джеймс, полицейский из отдела по борьбе с наркотиками. У него тяжелый посттравматический синдром после неудачного задания, во время которого он случайно убил трех заложников. Теперь в опасности оказывается семья Джеймса.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коммандо»

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