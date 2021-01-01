Коммандо (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Джонни, недавно вышедший из тюрьмы, собирает свою старую банду, чтобы снова заполучить награбленные
3 миллиона, которые он когда-то спрятал в тайнике. Вот только в том доме, где хранятся деньги, теперь живет Дже�ймс, полицейский из отдела по борьбе с наркотиками. У него тяжелый посттравматический синдром после неудачного задания, во время которого он случайно убил трех заложников. Теперь в опасности оказывается семья Джеймса.
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Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ААРежиссёр
Азиф
Акбар
- Актёр
Микки
Рурк
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- Актёр
Брендан
Фер
- Актёр
Джефф
Фэйи
- ДСАктёр
Дональд
Серроне
- ДИАктёр
Джон
Инос III
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- НМАктриса
Ноа
Мэйс
- ДЛАктёр
Дэвид
Лиа
- ДРАктёр
Джавад
Рамезани
- ААСценарист
Азиф
Акбар
- АБСценарист
Аль
Браво
- КССценарист
Кодзи
Стивен Сакаи
- ААПродюсер
Азиф
Акбар
- АБПродюсер
Аль
Браво
- КСПродюсер
Кодзи
Стивен Сакаи
- ФТПродюсер
Филип
Тан
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- РТХудожница
Рокси
Трэйно
- ХГОператор
Хорхе
Гомес
- МЯКомпозитор
Маурисио
Ясихи