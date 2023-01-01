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Комедия ужасов. Том Первый
Актёры и съёмочная группа фильма «Комедия ужасов. Том Первый»

Актёры и съёмочная группа фильма «Комедия ужасов. Том Первый»

Режиссёры

Кен Арнольд

Кен Арнольд

Ken Arnold
Режиссёр
Дэн Де Лука

Дэн Де Лука

Dan De Luca
Режиссёр
Джэми Нэш

Джэми Нэш

Jamie Nash
Режиссёр
Мэтт Сервитто

Мэтт Сервитто

Matt Servitto
Режиссёр

Актёры

Мэтт Сервитто

Мэтт Сервитто

Matt Servitto
АктёрCooper
Генри Жебровский

Генри Жебровский

Henry Zebrowski
АктёрShane
Джимми Беллинджер

Джимми Беллинджер

Jimmy Bellinger
АктёрLarry
Рэйн Прайор

Рэйн Прайор

Rain Pryor
АктрисаFreckles
Кэти Сирл

Кэти Сирл

Kathy Searle
АктрисаMrs. Evanora
Кен Арнольд

Кен Арнольд

Ken Arnold
АктёрSheriff Skittles
Джаки Джонс

Джаки Джонс

Jaci Jones
АктрисаDaisy
Дэн Триандифлу

Дэн Триандифлу

Dan Triandiflou
Актёр
Дэн Де Лука

Дэн Де Лука

Dan De Luca
АктёрDeputy Dimples (в титрах: Dan DeLuca)

Продюсеры

Кен Арнольд

Кен Арнольд

Ken Arnold
Продюсер
Джеймс А. Рэй

Джеймс А. Рэй

James A. Ray
Продюсер
Дэн Де Лука

Дэн Де Лука

Dan De Luca
Продюсер

Операторы

Джеймс А. Рэй

Джеймс А. Рэй

James A. Ray
Оператор