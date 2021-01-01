6.52021, Комедия ужасов. Том Первый
Комедии, Ужасы94 мин18+
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Комедия ужасов. Том Первый (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Милая воспитательница детского сада собирает малышей, чтобы почитать им интересные сказки. Только вот с каждой историей в глазах детей появляется все больше ужаса, а некоторые и вовсе начинают плакать. В городе клоунов разрисованные полицейские ищут такого же разрисованного маньяка, которые отрубает жителям головы. Парень, подрабатывающий кукловодом, понимает, что его бибабо превратился в убийцу, и он не может остановить монстра. А девичник перед свадьбой в загородном особняке превратился в кровавую игру на выживание. От этих историй так же весело, как и страшно.
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Информация
Рейтинг
5.8 IMDb
- КАРежиссёр
Кен
Арнольд
- ДДРежиссёр
Дэн
Де Лука
- ДНРежиссёр
Джэми
Нэш
- МСРежиссёр
Мэтт
Сервитто
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ГЖАктёр
Генри
Жебровский
- ДБАктёр
Джимми
Беллинджер
- РПАктриса
Рэйн
Прайор
- КСАктриса
Кэти
Сирл
- КААктёр
Кен
Арнольд
- ДДАктриса
Джаки
Джонс
- ДТАктёр
Дэн
Триандифлу
- ДДАктёр
Дэ�н
Де Лука
- КАПродюсер
Кен
Арнольд
- ДАПродюсер
Джеймс
А. Рэй
- ДДПродюсер
Дэн
Де Лука
- ДАОператор
Джеймс
А. Рэй