Комедия ужасов. Том Первый (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Милая воспитательница детского сада собирает малышей, чтобы почитать им интересные сказки. Только вот с каждой историей в глазах детей появляется все больше ужаса, а некоторые и вовсе начинают плакать. В городе клоунов разрисованные полицейские ищут такого же разрисованного маньяка, которые отрубает жителям головы. Парень, подрабатывающий кукловодом, понимает, что его бибабо превратился в убийцу, и он не может остановить монстра. А девичник перед свадьбой в загородном особняке превратился в кровавую игру на выживание. От этих историй так же весело, как и страшно.



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