Колыбельная
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Джон Р. Леонетти

John R. Leonetti
Режиссёр

Актёры

Алекс Харзи

Alex Karzis
АктёрRabbi Cohen
Рамон Родригес

Ramón Rodríguez
АктёрJohn
Уна Чаплин

Oona Chaplin
АктрисаRachel
Р. Остин Болл

R Austin Ball
АктёрAaron
Спенсер Макферсон

Spencer Macpherson
АктёрStevie

Сценаристы

Бен Пауэлл

Ben Powell
Сценарист
Алекс Гринфилд

Alex Greenfield
Сценарист

Продюсеры

Бродерик Джонсон

Broderick Johnson
Продюсер
Эндрю А. Косов

Andrew A. Kosove
Продюсер
Ли Нельсон

Lee Nelson
Продюсер

Художники

Олег М. Савицкий

Oleg M. Savytski
Художник
Джоэль Ричардсон

Joel Richardson
Художник

Композиторы

Джозеф Бишара

Joseph Bishara
Композитор