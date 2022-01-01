Колыбельная (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Lullaby
Ужасы18+
О фильме
Счастливые родители Рейчел и Джон уже думали, что легко отделались, когда вдруг их новорождённый сын Илай начал плакать. Через полгода непрерывного плача страдающая от недосыпа Рейчел вспоминает, что получила посылку с детскими вещами от старшей сестры, где была старинная книга с колыбельной. Песенка мгновенно действует на Илая, мальчик успокаивается и засыпает, вот только теперь обоим родителям мерещится всякая чертовщина, а Рейчел ещё и чудится постороннее присутствие в доме.
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джон
Р. Леонетти
- АХАктёр
Алекс
Харзи
- Актёр
Рамон
Родригес
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- РОАктёр
Р.
Остин Болл
- СМАктёр
Спенсер
Макферсон
- БПСценарист
Бен
Пауэлл
- АГСценарист
Алекс
Гринфилд
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- ЛНПродюсер
Ли
Нельсон
- ОМХудожник
Олег
М. Савицкий
- ДРХудожник
Джоэль
Ричардсон
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара