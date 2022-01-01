Колыбельная (фильм, 2022) смотреть онлайн

Счастливые родители Рейчел и Джон уже думали, что легко отделались, когда вдруг их новорождённый сын Илай начал плакать. Через полгода непрерывного плача страдающая от недосыпа Рейчел вспоминает, что получила посылку с детскими вещами от старшей сестры, где была старинная книга с колыбельной. Песенка мгновенно действует на Илая, мальчик успокаивается и засыпает, вот только теперь обоим родителям мерещится всякая чертовщина, а Рейчел ещё и чудится постороннее присутствие в доме.



Колыбельная смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.