Коллектор
Wink
Фильмы
Коллектор

Коллектор (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Bill Collector
Драма, Криминал92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У Лоренцо отличная репутация, и хозяин фирмы назначает его руководителем на время своего отпуска. На самом деле Лоренцо — обманщик, пьяница и лицемер. Воспользовавшись случаем, он проворачивает виртуознейшую аферу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.2 IMDb