Элин и Тобиас переживают тяжелейший кризис в отношениях после того, как их маленькая дочь погибла в свой день рождения. Супруги решают, что помочь им может совместная турпоездка. Однако, оказавшись вдвоем в лесу, герои сталкиваются с жутким кошмаром, который повторяется словно «День сурка».

