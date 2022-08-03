Коко-ди Коко-да (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.42019, Koko-di Koko-da
Ужасы, Драма85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Элин и Тобиас переживают тяжелейший кризис в отношениях после того, как их маленькая дочь погибла в свой день рождения. Супруги решают, что помочь им может совместная турпоездка. Однако, оказавшись вдвоем в лесу, герои сталкиваются с жутким кошмаром, который повторяется словно «День сурка».
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЙНРежиссёр
Йоханнес
Нюхольм
- ИГАктриса
Ильва
Галлон
- ЛЭАктёр
Лейф
Эдлунд Йоханссон
- ПБАктёр
Петер
Белли
- КЯАктриса
Катарина
Якобсон
- МБАктёр
Морад
Балу Хачадорян
- БЛАктриса
Брэнди
Литманен
- ЙНСценарист
Йоханнес
Нюхольм
- ЙНПродюсер
Йоханнес
Нюхольм
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЙНМонтажёр
Йоханнес
Нюхольм