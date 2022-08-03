Коко-ди Коко-да
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Коко-ди Коко-да

Коко-ди Коко-да (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.42019, Koko-di Koko-da
Ужасы, Драма85 мин18+

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О фильме

Элин и Тобиас переживают тяжелейший кризис в отношениях после того, как их маленькая дочь погибла в свой день рождения. Супруги решают, что помочь им может совместная турпоездка. Однако, оказавшись вдвоем в лесу, герои сталкиваются с жутким кошмаром, который повторяется словно «День сурка».

Страна
Дания, Швеция
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коко-ди Коко-да»