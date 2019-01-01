Код бессмертия (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Ученая по имени Бриджит ведет разработку технологии, способной даровать человеку вечную жизнь. Однако в ходе работы героиня обнаруживает, что компания, заказавшая ей исследование, нарушает условия договора, и решает прекратить сотрудничество. Так Бриджит оказывается в смертельной ловушке, �ведь заказчики не остановятся ни перед чем, чтобы получить от нее беспрецедентное изобретение.



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