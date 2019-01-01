Код бессмертия (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.52019, Eternal Code
Боевики, Криминал101 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Ученая по имени Бриджит ведет разработку технологии, способной даровать человеку вечную жизнь. Однако в ходе работы героиня обнаруживает, что компания, заказавшая ей исследование, нарушает условия договора, и решает прекратить сотрудничество. Так Бриджит оказывается в смертельной ловушке, �ведь заказчики не остановятся ни перед чем, чтобы получить от нее беспрецедентное изобретение.
Код бессмертия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
3.4 IMDb
- ХУРежиссёр
Харли
Уоллен
- Актёр
Ричард
Тайсон
- СТАктриса
Скаут
Тэйлор-Комптон
- БУАктёр
Билли
Уэрт
- МНАктёр
Мел
Новак
- ЭХАктриса
Эрика
Хоувленд
- ДЧАктёр
Дэмиен
Чинаппи
- КУАктриса
Кетти
Уоллен
- АДАктриса
Анджелина
Даниэль Кама
- ХУАктёр
Харли
Уоллен
- ХУСценарист
Харли
Уоллен
- АДПродюсер
Анджелина
Даниэль Кама
- ЛИПродюсер
Лекси
Ив Кама
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова