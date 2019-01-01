Код бессмертия
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Код бессмертия

Код бессмертия (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.52019, Eternal Code
Боевики, Криминал101 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Ученая по имени Бриджит ведет разработку технологии, способной даровать человеку вечную жизнь. Однако в ходе работы героиня обнаруживает, что компания, заказавшая ей исследование, нарушает условия договора, и решает прекратить сотрудничество. Так Бриджит оказывается в смертельной ловушке, ведь заказчики не остановятся ни перед чем, чтобы получить от нее беспрецедентное изобретение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Код бессмертия»

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