Кобра (фильм, 1986) смотреть онлайн
9.41986, Cobra
Боевики, Криминал83 мин18+
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Сюжет
Он - «Кобра» - штурмовой отряд полиции из одного человека, ему достаeтся кровавая работeнка, за которую никто не хочет (или не осмеливается) взяться. Он выходит на след убийцы, за которым целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Но, к счастью, она попадает под защиту «Кобры».
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Информация
СтранаСША, Израиль
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДПРежиссёр
Джордж
П. Косматос
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Бриджит
Нильсен
- РСАктёр
Рени
Сантони
- ЭРАктёр
Эндрю
Робинсон
- БТАктёр
Брайан
Томпсон
- ДХАктёр
Джон
Херцфелд
- ЛГАктриса
Ли
Гарлин�гтон
- АЛАктёр
Арт
ЛаФлёр
- МРАктёр
Марко
Родригес
- РСАктёр
Росс
Ст. Филлип
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДДПродюсер
Джеймс
Д. Брубэйкер
- ЙГПродюсер
Йорам
Глобус
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- ТМПродюсер
Тони
Мунафо
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ВКАктёр дубляжа
Василий
Куприянов
- АГХудожник
Адриан
Гортон
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- РУОператор
Рик
Уэйт
- СЛКомпозитор
Сильвестр
Левай