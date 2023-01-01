Кобра
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Кобра

Кобра (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.41986, Cobra
Боевики, Криминал83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Он - «Кобра» - штурмовой отряд полиции из одного человека, ему достаeтся кровавая работeнка, за которую никто не хочет (или не осмеливается) взяться. Он выходит на след убийцы, за которым целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Но, к счастью, она попадает под защиту «Кобры».

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Информация

Страна
США, Израиль
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения, Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кобра»

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