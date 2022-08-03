Коблик
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Коблик

Коблик (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.32016, Kóblic
Триллер, Криминал92 мин18+

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О фильме

1977 год, дни аргентинской диктатуры. Бывший пилот и капитан аргентинского флота Томас Коблик отказывается исполнять приказания и вынужден пуститься в бега, чтобы спасти жизнь. Выбрав в качестве укрытия небольшой городок на юге страны, он, тем не менее, привлекает внимание к своей персоне и вызывает подозрения у местного шерифа.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb