Коблик (фильм, 2016) смотреть онлайн

1977 год, дни аргентинской диктатуры. Бывший пилот и капитан аргентинского флота Томас Коблик отказывается исполнять приказания и вынужден пуститься в бега, чтобы спасти жизнь. Выбрав в качестве укрытия небольшой городок на юге страны, он, тем не менее, привлекает внимание к своей персоне и вызывает подозрения у местного шерифа.

