Коблик (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.32016, Kóblic
Триллер, Криминал92 мин18+
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О фильме
1977 год, дни аргентинской диктатуры. Бывший пилот и капитан аргентинского флота Томас Коблик отказывается исполнять приказания и вынужден пуститься в бега, чтобы спасти жизнь. Выбрав в качестве укрытия небольшой городок на юге страны, он, тем не менее, привлекает внимание к своей персоне и вызывает подозрения у местного шерифа.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СБРежиссёр
Себастьян
Боренштейн
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- ОМАктёр
Оскар
Мартинес
- Актриса
Инма
Куэста
- СБСценарист
Себастьян
Боренштейн
- АОСценарист
Алехандро
Окон
- СБПродюсер
Себастьян
Боренштейн
- ПБПродюсер
Пабло
Босси
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Бускарини
- ПБМонтажёр
Пабло
Бланко
- АКМонтажёр
Алехандро
Каррилло Пенови
- РПОператор
Роло
Пульпейро
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид