Ко-ко-ко! (фильм, 2019) смотреть онлайн

Домашняя курица с необычным талантом попадает в мегаполис. Музыкальный мультфильм о путешествии к мечте.



Курочка по имени Туру не умеет нести яйца, зато умеет разговаривать и петь. Необычную птицу в деревне замечает пожилая местная жительница Изабель, в прошлом — учительница музыки. Изабель берет Туру под свое крыло и помогает ей стать настоящей артисткой. Однако после внезапной аварии старушка теряет память. Теперь черед Туру помогать хозяйке — поющая курочка отправляется в город на поиски Изабель.



Какие приключения ждут ее в чужом и непривычном месте и сможет ли Туру отыскать свою любимую учительницу? Испанская анимационная комедия «Ко-ко-ко!» — смотрите яркий мультфильм онлайн на портале Wink.

