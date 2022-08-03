Ко-ко-ко!
Wink
Детям
Ко-ко-ко!
8.92019, La Gallina Turuleca
Мультфильм, Приключения76 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Ко-ко-ко! (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Домашняя курица с необычным талантом попадает в мегаполис. Музыкальный мультфильм о путешествии к мечте.

Курочка по имени Туру не умеет нести яйца, зато умеет разговаривать и петь. Необычную птицу в деревне замечает пожилая местная жительница Изабель, в прошлом — учительница музыки. Изабель берет Туру под свое крыло и помогает ей стать настоящей артисткой. Однако после внезапной аварии старушка теряет память. Теперь черед Туру помогать хозяйке — поющая курочка отправляется в город на поиски Изабель.

Какие приключения ждут ее в чужом и непривычном месте и сможет ли Туру отыскать свою любимую учительницу? Испанская анимационная комедия «Ко-ко-ко!» — смотрите яркий мультфильм онлайн на портале Wink.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ко-ко-ко!»