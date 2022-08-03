8.92019, La Gallina Turuleca
Мультфильм, Приключения76 мин6+
Ко-ко-ко! (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Домашняя курица с необычным талантом попадает в мегаполис. Музыкальный мультфильм о путешествии к мечте.
Курочка по имени Туру не умеет нести яйца, зато умеет разговаривать и петь. Необычную птицу в деревне замечает пожилая местная жительница Изабель, в прошлом — учительница музыки. Изабель берет Туру под свое крыло и помогает ей стать настоящей артисткой. Однако после внезапной аварии старушка теряет память. Теперь черед Туру помогать хозяйке — поющая курочка отправляется в город на поиски Изабель.
Какие приключения ждут ее в чужом и непривычном месте и сможет ли Туру отыскать свою любимую учительницу? Испанская анимационная комедия «Ко-ко-ко!» — смотрите яркий мультфильм онлайн на портале Wink.
СтранаИспания, Аргентина
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ЭГРежиссёр
Эдуардо
Гонделл
- ВМРежиссёр
Виктор
Мониготе
- ЭААктриса
Эва
Аче
- АдАктриса
Ана
де Анхелес
- Актёр
Хосе
Мота
- ПКАктёр
Паула
Кориа Портилья
- ЛБАктёр
Лоренцо
Бетета
- ВМАктёр
Виктор
Мониготе
- АНАктёр
Альваро
Наварро
- СВАктриса
Сандра
Вилья Гарсиа
- ХПСценарист
Хуан
Пабло Бускарини
- ЭГСценарист
Эдуардо
Гонделл
- ПБСценарист
Пабло
Босси
- ГАСценарист
Габриэль
Арагон «Габи»
- ПБПродюсер
Пабло
Босси
- ЛФПродюсер
Лаура
Фернандес Бритес
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завальский