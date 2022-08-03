Три уникальные истории о человеческом самоуничтожении в современную эру высоких технологий. В надежде восстановить гуманное сострадание в наше бесчувственное время, фильм демонстрирует альтернативную сторону подлинного человечества. Вы станете свидетелем мира будущего, где вас ожидает серия неожиданных историй. Все эти истории происходят на Земле.

