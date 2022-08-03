Книга Судного дня
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Книга Судного дня

Книга Судного дня (фильм, 2012) смотреть онлайн

5.52012, Inlyumyeolmangbogoseo
Фантастика, Ужасы108 мин18+

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О фильме

Три уникальные истории о человеческом самоуничтожении в современную эру высоких технологий. В надежде восстановить гуманное сострадание в наше бесчувственное время, фильм демонстрирует альтернативную сторону подлинного человечества. Вы станете свидетелем мира будущего, где вас ожидает серия неожиданных историй. Все эти истории происходят на Земле.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb