Книга Судного дня (фильм, 2012) смотреть онлайн
5.52012, Inlyumyeolmangbogoseo
Фантастика, Ужасы108 мин18+
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О фильме
Три уникальные истории о человеческом самоуничтожении в современную эру высоких технологий. В надежде восстановить гуманное сострадание в наше бесчувственное время, фильм демонстрирует альтернативную сторону подлинного человечества. Вы станете свидетелем мира будущего, где вас ожидает серия неожиданных историй. Все эти истории происходят на Земле.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЛПРежиссёр
Лим
Пхиль-сон
- КДРежиссёр
Ким
Джи-ун
- РСАктёр
Рю
Сын-бом
- КДАктриса
Ко
Джун-хи
- Актёр
Ма
Дон-сок
- КГАктёр
Ким
Ган-у
- ПХАктёр
Пак
Хэ-иль
- КГАктриса
Ким
Гю-ри
- Актриса
Пэ
Ду-на
- ССАктёр
Сон
Сэ-бёк
- ЛСАктёр
Ли
Сын-джун
- ЮСАктриса
Юн
Сэ-а
- КДСценарист
Ким
Джи-ун
- ЛПСценарист
Лим
Пхиль-сон
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- МКомпозитор
Моуг