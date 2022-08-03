Книга джунглей (фильм, 1967) смотреть онлайн
1967, The Jungle Book
Мультфильм75 мин0+
О фильме
Выращенный волками человеческий детеныш Маугли по решению стаи должен вернуться к людям, чтобы не попасть в лапы к тигру-людоеду Шер Хану. Вместе с пантерой Багирой Маугли отправляется в путь, навстречу неожиданным знакомствам и опасным приключениям.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВРРежиссёр
Вольфганг
Райтерман
- ФХАктёр
Фил
Харрис
- СКАктёр
Себастьян
Кабот
- БРАктёр
Брюс
Рейтерман
- ДСАктёр
Джордж
Сандерс
- СХАктёр
Стерлинг
Холлоуэй
- ЛПАктёр
Луи
Прима
- ДПАктёр
Дж.
Пэт О’Мэлли
- ВФАктриса
Верна
Фелтон
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- ЧСАктёр
Чад
Стюарт
- ЛКСценарист
Ларри
Клеммонс
- РРСценарист
Ральф
Райт
- КАСценарист
Кен
Андерсон
- ВДСценарист
Вэнс
Джерри
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Назаров
- Актёр дубляжа
Эммануил
Виторган
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- Актёр дубляжа
Юрий
Яковлев
- ДБКомпозитор
Джордж
Брунс