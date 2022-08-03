Книга джунглей (фильм, 1967) смотреть онлайн

Выращенный волками человеческий детеныш Маугли по решению стаи должен вернуться к людям, чтобы не попасть в лапы к тигру-людоеду Шер Хану. Вместе с пантерой Багирой Маугли отправляется в путь, навстречу неожиданным знакомствам и опасным приключениям.

