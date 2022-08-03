Книга духов
Wink
Фильмы
Книга духов
6.82020, The Book of Vision
Драма, Детектив94 мин18+

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Книга духов (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Ева пытается найти ответы на мучающие ее вопросы в таинственной Книге духов. Чтобы разобраться в происходящем ей придется совершить самое необычное путешествие сквозь пространство и время.

Страна
Великобритания, Италия, Бельгия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Книга духов»