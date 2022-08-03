Книга духов (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Ева пытается найти ответы на мучающие ее вопросы в таинственной Книге духов. Чтобы разобраться в происходящем ей придется совершить самое необычное путешествие сквозь пространство и время.
СтранаВеликобритания, Италия, Бельгия
ЖанрДрама, Детектив
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛВАктриса
Лотта
Вербек
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- СГАктёр
Сверрир
Гуднасон
- ФНАктёр
Филиппо
Нигро
- ИДАктриса
Изольда
Дюшаук
- РГАктёр
Рокко
Готтлиб
- ДКАктёр
Джастин
Коровкин
- ДДАктёр
Дуглас
Дин
- ВФАктриса
Вера
Филатова
- МКАктёр
Марко
Квалья
- ДБПродюсер
Джером
Бельявиста Кальтаджироне
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ВФПродюсер
Вера
Филатова
- ГКАктриса дубляжа
Глафира
Козулина
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Артемов
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МААктриса дубляжа
Марго
Адаева
- АБАктёр дубляжа
Александр
Блинкин
- ПЛМонтажёр
Пьетро
Лассандро
- ЙВОператор
Йорг
Видмер
- ФПКомпозитор
Федерико
Паскуччи