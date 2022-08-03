Клятва (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.62016, Eidurinn
Триллер, Криминал99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В жизни известного хирурга Финнура наступила черная полоса — он подозревает, что его старшая дочь Анна попала в дурную компанию, что ее новый бойфренд Оттар, на котором клейма негде ставить, приторговывает наркотиками и тянет дочь в пропасть. Необходимо предпринимать срочные меры...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- Актёр
Бальтасар
Кормакур
- ГЭАктёр
Гисли
Эдн Гардарссон
- ХХАктриса
Хера
Хильмар
- МБАктриса
Маргрет
Бьярнадоттир
- ЭААктриса
Эйдюр
Арадоуттир
- ГСАктёр
Гвюдрун
Сесселия Арнардоуттир
- ТБАктёр
Торстейнн
Бахман
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- ТГАктёр
Торстейнн
Гуннарссон
- ТМАктриса
Торунн
Магнеа Магнусдоттир
- ОЭСценарист
Оулавюр
Эгильссон
- Сценарист
Бальтасар
Кормакур
- Продюсер
Бальтасар
Кормакур
- МВПродюсер
Магнус
Видар Сигюрдссон
- АЙПродюсер
Аньес
Йохансен
- СЙМонтажёр
Сигвальди
Й. Каурасон
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир