Клятва
Wink
Фильмы
Клятва

Клятва (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.62016, Eidurinn
Триллер, Криминал99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В жизни известного хирурга Финнура наступила черная полоса — он подозревает, что его старшая дочь Анна попала в дурную компанию, что ее новый бойфренд Оттар, на котором клейма негде ставить, приторговывает наркотиками и тянет дочь в пропасть. Необходимо предпринимать срочные меры...

Страна
Великобритания, Исландия, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клятва»