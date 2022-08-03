Wink
Клуб Винкс - Школа волшебниц. Атака Сфинкса

Клуб Винкс - Школа волшебниц. Атака Сфинкса (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Winx Club
Мультфильм22 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В волшебном мире Магикс есть школа Алфея, где юных фей обучают магическим навыкам. Пять учениц этой школы не только ходят в кафе после уроков и встречаются с мальчиками, но и защищают свою планету от зла. Каждая из фей обладает особенным характером.

Страна
Италия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб Винкс - Школа волшебниц. Атака Сфинкса»