Клаустрофобы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Шестеро незнакомцев принимают предложение поучаствовать в квесте с внушительным призовым фондом. Так они оказываются в смертельной ловушке и понимают, что были выбраны для игры неслучайно. Героям предстоит пройти ряд опасных испытаний и разгадать множество ребусов ценою в жизнь.



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