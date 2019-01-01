Клаустрофобы
Wink
Фильмы
Клаустрофобы

Клаустрофобы (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Escape Room
Триллеры95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Шестеро незнакомцев принимают предложение поучаствовать в квесте с внушительным призовым фондом. Так они оказываются в смертельной ловушке и понимают, что были выбраны для игры неслучайно. Героям предстоит пройти ряд опасных испытаний и разгадать множество ребусов ценою в жизнь.

Клаустрофобы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клаустрофобы»

Всё