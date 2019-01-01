Клаустрофобы (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Escape Room
Триллеры95 мин18+
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Сюжет
Шестеро незнакомцев принимают предложение поучаствовать в квесте с внушительным призовым фондом. Так они оказываются в смертельной ловушке и понимают, что были выбраны для игры неслучайно. Героям предстоит пройти ряд опасных испытаний и разгадать множество ребусов ценою в жизнь.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АРРежиссёр
Адам
Робител
- ТРАктриса
Тейлор
Расселл
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- ДЭАктёр
Джей
Эллис
- ТЛАктёр
Тайлер
Лабин
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- КДАктёр
Корнелиус
Джини мл.
- РКАктёр
Расселл
Краус
- БФАктёр
Барт
Фаш
- Продюсер
Ори
Мармур
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- РРПродюсер
Ребекка
Риво
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ДККомпозитор
Джон
Кэри
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер