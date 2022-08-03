Популярный блогер-экстремал Коул отмечает десятилетие своего проекта «Следуй за мной», в ходе которого он прошел множество опасных испытаний в разных точках мира. Вот только в Москве американец еще не был, и его друзья решают исправить этот пробел, подарив парню участие в квесте в декорациях советской тюрьмы. Там Коул познает, что такое настоящий экстрим.

