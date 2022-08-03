Клаустрофобы: Квест в Москве
Wink
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Клаустрофобы: Квест в Москве
7.52020, Follow Me
Ужасы, Триллер87 мин18+

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Клаустрофобы: Квест в Москве (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Популярный блогер-экстремал Коул отмечает десятилетие своего проекта «Следуй за мной», в ходе которого он прошел множество опасных испытаний в разных точках мира. Вот только в Москве американец еще не был, и его друзья решают исправить этот пробел, подарив парню участие в квесте в декорациях советской тюрьмы. Там Коул познает, что такое настоящий экстрим.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клаустрофобы: Квест в Москве»