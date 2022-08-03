7.52020, Follow Me
Ужасы, Триллер87 мин18+
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Клаустрофобы: Квест в Москве (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Популярный блогер-экстремал Коул отмечает десятилетие своего проекта «Следуй за мной», в ходе которого он прошел множество опасных испытаний в разных точках мира. Вот только в Москве американец еще не был, и его друзья решают исправить этот пробел, подарив парню участие в квесте в декорациях советской тюрьмы. Там Коул познает, что такое настоящий экстрим.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- УВРежиссёр
Уилл
Верник
- КААктёр
Кигэн
Аллен
- ХРАктриса
Холлэнд
Роден
- ДУАктёр
Дензел
Уитакер
- РРАктёр
Ронен
Рубинштейн
- Актёр
Павел
Лычников
- ДЯАктёр
Джордж
Янко
- САктриса
Сия
- ДАктёр
Данияр
- ДМАктёр
Димитар
Маринов
- ЭААктриса
Эмилия
Арес Зорян
- УВСценарист
Уилл
Верник
- СЛПродюсер
Соня
Лизетт
- УВПродюсер
Уилл
Верник
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ДМХудожница
Джессика
Маурицио
- КММонтажёр
Крис
Мертенс