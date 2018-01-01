Wink
Классный мюзикл
Актёры и съёмочная группа фильма «Классный мюзикл»

Актёры и съёмочная группа фильма «Классный мюзикл»

Режиссёры

Кенни Ортега

Kenny Ortega
Режиссёр

Актёры

Зак Эфрон

Zac Efron
АктёрTroy Bolton
Ванесса Энн Хадженс

Vanessa Anne Hudgens
АктрисаGabriella Montez (в титрах: Vanessa Anne Hudgens)
Эшли Тисдейл

Ashley Tisdale
АктрисаSharpay Evans
Лукас Грабил

Lucas Grabeel
АктёрRyan Evans
Корбин Блю

Corbin Bleu
АктёрChad Danforth
Моника Коулмэн

Monique Coleman
АктрисаTaylor McKessie
Элисон Рид

Alyson Reed
АктрисаMs. Darbus
Крис Уоррен

Chris Warren
АктёрZeke Baylor (в титрах: Chris Warren Jr.)
Олеся Рулин

Olesya Rulin
АктрисаKelsi Nielsen

Продюсеры

Дон Шэйн

Don Schain
Продюсер
Билл Борден

Bill Borden
Продюсер
Бэрри Розенбуш

Barry Rosenbush
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Лазарев

Актёр дубляжа
Ксения Ларина

Актриса дубляжа
Женя Отрадная

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Михаил Веселов

Актёр дубляжа

Операторы

Гордон Лонсдэйл

Gordon Lonsdale
Оператор

Композиторы

Дэвид Нессим Лоуренс

David Nessim Lawrence
Композитор