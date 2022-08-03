Два студента средней школы — звезда, капитан команды по баскетболу, красавец Трой и тихая отличница, президент клуба науки Габриэлла — решают тайно прослушаться для школьного мюзикла. Вскоре это решение переворачивает вверх дном и их мир, и их школу.



