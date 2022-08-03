Классный мюзикл (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.22006, High School Musical
Мюзикл, Драма93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Два студента средней школы — звезда, капитан команды по баскетболу, красавец Трой и тихая отличница, президент клуба науки Габриэлла — решают тайно прослушаться для школьного мюзикла. Вскоре это решение переворачивает вверх дном и их мир, и их школу.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КОРежиссёр
Кенни
Ортега
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актриса
Эшли
Тисдейл
- Актёр
Лукас
Грабил
- КБАктёр
Корбин
Блю
- МКАктриса
Моника
Коулмэн
- ЭРАктриса
Элисон
Рид
- КУАктёр
Крис
Уоррен
- ОРАктриса
Олеся
Рулин
- ДШПродюсер
Дон
Шэйн
- Продюсер
Билл
Борден
- БРПродюсер
Бэрри
Розенбуш
- Актёр дубляжа
Сергей
Лазарев
- КЛАктриса дубляжа
Ксения
Ларина
- ЖОАктриса дубляжа
Женя
Отрадная
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Веселов
- ГЛОператор
Гордон
Лонсдэйл
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс