Классный мюзикл
Wink
Фильмы
Классный мюзикл

Классный мюзикл (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.22006, High School Musical
Мюзикл, Драма93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Два студента средней школы — звезда, капитан команды по баскетболу, красавец Трой и тихая отличница, президент клуба науки Габриэлла — решают тайно прослушаться для школьного мюзикла. Вскоре это решение переворачивает вверх дном и их мир, и их школу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Классный мюзикл»