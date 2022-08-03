Классный мюзикл 3: Выпускной (фильм, 2008) смотреть онлайн

Продолжение легендарного проекта «Классный мюзикл». В новом фильме полюбившиеся зрителям герои повзрослели, их школьные годы подходят к концу, и им предстоит готовиться к поступлению в колледж. Смогут ли они продолжать заниматься любимым делом, или карьера в музыке уготована кому-то одному? Предстоит ли им расстаться навсегда, или школьная дружба окажется сильнее разлуки? Прежде, чем найти ответы на эти непростые вопросы, ребятам предстоит поставить на школьной сцене свой последний — самый сногсшибательный мюзикл!

