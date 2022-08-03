Классный мюзикл 3: Выпускной (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.62008, High School Musical 3: Senior Year
Мюзикл, Комедия107 мин12+
О фильме
Продолжение легендарного проекта «Классный мюзикл». В новом фильме полюбившиеся зрителям герои повзрослели, их школьные годы подходят к концу, и им предстоит готовиться к поступлению в колледж. Смогут ли они продолжать заниматься любимым делом, или карьера в музыке уготована кому-то одному? Предстоит ли им расстаться навсегда, или школьная дружба окажется сильнее разлуки? Прежде, чем найти ответы на эти непростые вопросы, ребятам предстоит поставить на школьной сцене свой последний — самый сногсшибательный мюзикл!
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- КОРежиссёр
Кенни
Ортега
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актриса
Эшли
Тисдейл
- Актёр
Лукас
Грабил
- КБАктёр
Корбин
Блю
- МКАктриса
Моника
Коулмэн
- ОРАктриса
Олеся
Рулин
- КУАктёр
Крис
Уоррен
- РСАктёр
Райн
Сэнборн
- КСАктриса
Кэйси
Стро
- Продюсер
Билл
Борден
- БРПродюсер
Бэрри
Розенбуш
- КОПродюсер
Кенни
Ортега
- Актёр дубляжа
Сергей
Лазарев
- КЛАктриса дубляжа
Ксения
Ларина
- ЖОАктриса дубляжа
Женя
Отрадная
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Веселов
- КМХудожница
Кэролайн
Маркс
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс