Китайская вдова (фильм, 2017) смотреть онлайн

Джек — американский пилот, один из участников миссии по бомбардировке Токио. На обратном пути он из-за погоды отстает от своей эскадрильи и прыгает из самолета, у которого вот-вот кончится топливо. Джек оказывается в китайской провинции Чжэцзян. Там его находит Ин, вдова из ближайшей деревни, которая прячет его в пещере неподалеку. Вскоре в поисках Джека в деревню приходит японская армия.

