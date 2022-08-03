Китайская вдова (фильм, 2017) смотреть онлайн

Китайская вдова
Китайская вдова
8.42017, Feng huo fang fei
Мелодрама, Военный92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джек — американский пилот, один из участников миссии по бомбардировке Токио. На обратном пути он из-за погоды отстает от своей эскадрильи и прыгает из самолета, у которого вот-вот кончится топливо. Джек оказывается в китайской провинции Чжэцзян. Там его находит Ин, вдова из ближайшей деревни, которая прячет его в пещере неподалеку. Вскоре в поисках Джека в деревню приходит японская армия.

Страна
Китай, Дания
Жанр
Военный, Исторический, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb