8.42017, Feng huo fang fei
Мелодрама, Военный92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Китайская вдова (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Джек — американский пилот, один из участников миссии по бомбардировке Токио. На обратном пути он из-за погоды отстает от своей эскадрильи и прыгает из самолета, у которого вот-вот кончится топливо. Джек оказывается в китайской провинции Чжэцзян. Там его находит Ин, вдова из ближайшей деревни, которая прячет его в пещере неподалеку. Вскоре в поисках Джека в деревню приходит японская армия.
СтранаКитай, Дания
ЖанрВоенный, Исторический, Мелодрама
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb