Кислотный дом (фильм, 1998) смотреть онлайн
6.51998, The Acid House
Драмы, Комедии106 мин18+
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О фильме
Как быть, если Господь, оказавшийся, кстати, неприятным сквернословящим стариком, превратит вас в навозную муху, а родной папаша — извращенец прихлопнет вас газетой? Или если омерзительный сосед сверху, пробив огромную дыру в вашем потолке, нахально станет спать с вашей, и без того уже не святой, женой? А может вам придeтся по вкусу окутанное галлюциногенным угаром переселение вашей порочной души в тело невинного грудняка? Добро пожаловать!
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СтранаВеликобритания
ЖанрКомедии, Драмы
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb