Кислород (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Необычная и смелая экранизация хитового спектакля Ивана Вырыпаева. В форме десяти музыкальных клипов рассказывается трагическая история любви рафинированной москвички и простого парня из Серпухова, которая, по мысли автора, является наглядной иллюстраций десяти библейских заповедей.



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