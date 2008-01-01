Кислород
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Кислород

Кислород (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.32008, Кислород
Драмы, Мелодрамы73 мин12+

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Сюжет

Необычная и смелая экранизация хитового спектакля Ивана Вырыпаева. В форме десяти музыкальных клипов рассказывается трагическая история любви рафинированной москвички и простого парня из Серпухова, которая, по мысли автора, является наглядной иллюстраций десяти библейских заповедей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кислород»

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