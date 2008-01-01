Кислород (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.32008, Кислород
Драмы, Мелодрамы73 мин12+
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Сюжет
Необычная и смелая экранизация хитового спектакля Ивана Вырыпаева. В форме десяти музыкальных клипов рассказывается трагическая история любви рафинированной москвички и простого парня из Серпухова, которая, по мысли автора, является наглядной иллюстраций десяти библейских заповедей.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИВРежиссёр
Иван
Вырыпаев
- КГАктриса
Каролина
Грушка
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- КХАктёр
Константин
Ханин
- ВГАктёр
Всеволод
Гриневский
- ВА�Актёр
Вадим
Андиев
- ЮШАктриса
Юлия
Шахмуратова
- ВРАктёр
Виктор
Рыжаков
- АМАктриса
Арина
Маракулина
- АЗАктёр
Алексей
Злобин
- СГАктёр
Сергей
Гущн
- ИВСценарист
Иван
Вырыпаев
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- ЕППродюсер
Евгений
Попов
- ДРХудожница
Дарья
Разумихина
- НПХудожница
Наталья
Пятова
- ВЧХудожник
Виктор
Чухерик
- ПХМонтажёр
Павел
Ханютин
- АНОператор
Андрей
Найденов