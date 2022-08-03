Проект погружает в удивительный и полный тайн мир исторической кинотехники. Зритель увидит эксперименты подробно объясняющие, как создавались настоящие кино-открытия, посетит хранилище с пленочными исходниками революционного в техническом исполнении фильма «Война и Мир», сравнит систему стереокино и современный кинотеатр IMAX. Спикеры и ведущие попробуют рассказать просто о сложном, чтобы ответить на вопрос о том, как разработки отечественных кинематографистов смогли повлиять на всю мировую киноиндустрию в целом.

