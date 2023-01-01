Кикбоксер (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Два брата едут в Тайланд, чтобы показать, что такое американский кикбоксинг. Главную роль исполняет Жан-Клод Ван Дамм: фильм «Кикбоксер» 1989 года — классический боевик о мести, преодолении себя и справедливости.



Эрик Слоун — чемпион мира по кикбоксингу. Вместе с братом они собираются в Тайланд, на бой, где чемпиона жестоко избивает его соперник, и теперь до конца жизни Эрик будет прикован к инвалидной коляске. Брат Эрика — Курт, должен отомстить тайскому бойцу, которого поддерживают бандиты, и для этого он находит себе учителя. Кажется, после долгих и изнурительных тренировок он готов, но что если бандиты начнут нечестную игру?



Чем закончится бой Курта с чудовищем, искалечившим жизнь его брата? Фильм «Кикбоксер» собрал в себе все каноны жанра боевых искусств, недаром он был легендой советских видеосалонов. Смотреть «Кикбоксер» вы можете на видеосервисе Wink!



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