Кикбоксер (фильм, 1989) смотреть онлайн
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Сюжет
Два брата едут в Тайланд, чтобы показать, что такое американский кикбоксинг. Главную роль исполняет Жан-Клод Ван Дамм: фильм «Кикбоксер» 1989 года — классический боевик о мести, преодолении себя и справедливости.
Эрик Слоун — чемпион мира по кикбоксингу. Вместе с братом они собираются в Тайланд, на бой, где чемпиона жестоко избивает его соперник, и теперь до конца жизни Эрик будет прикован к инвалидной коляске. Брат Эрика — Курт, должен отомстить тайскому бойцу, которого поддерживают бандиты, и для этого он находит себе учителя. Кажется, после долгих и изнурительных тренировок он готов, но что если бандиты начнут нечестную игру?
Чем закончится бой Курта с чудовищем, искалечившим жизнь его брата? Фильм «Кикбоксер» собрал в себе все каноны жанра боевых искусств, недаром он был легендой советских видеосалонов. Смотреть «Кикбоксер» вы можете на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- МДРежиссёр
Марк
ДиСалле
- ДУРежиссёр
Дэвид
Уорт
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ДААктёр
Деннис
Алексио
- ДЧАктёр
Деннис
Чан
- МКАктёр
Мишель
Кисси
- ХВАктёр
Хэскелл
В. Андерсон III
- РААктриса
Рошель
Ашана
- ЛКАктёр
Ли
Ка-Тин
- РФАктёр
Ричард
Фу
- РЛАктёр
Рикки
Лю
- ТСАктёр
Томас
Синь
- МДСценарист
Марк
ДиСалле
- Сценарист
Жан-Клод
Ван Дамм
- ФМПродюсер
Филип
М. Коэн
- МДПродюсер
Марк
ДиСалле
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман