Кикбоксер: Возмездие (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Kickboxer Retaliation
Боевики, Драмы86 мин18+
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Сюжет
Боец Курт Слоан находился в тени брата, пока того не растерзал озверевший противник. Желая отомстить, Курт обращается к мастеру-наставнику, не верящему в его способности.
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДЛРежиссёр
Димитри
Логотетис
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ХБАктёр
Хафтор
Бьёрнсон
- МТАктёр
Майк
Тайсон
- СМАктриса
Сара
Малакул Лэйн
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- ССАктёр
Стивен
Суодлинг
- СМАктёр
Сэм
Медина
- МСАктёр
Майлз
Строммен
- РЧАктёр
Рэнди
Чарач
- ДЛСценарист
Димитри
Логотетис
- ДМСценарист
Джим
МакГрат
- Сценарист
Жан-Клод
Ван Дамм
- МДСценарист
Марк
ДиСалле
- РХПродюсер
Роберт
Хикман
- ДЛПродюсер
Димитри
Логотетис
- ДБПродюсер
Джефф
Боулер
- ТМХудожница
Терри
Миддлтон
- КРМонтажёр
Кристофер
Робин Белл
- ДММонтажёр
Д�эниэл
МакДональд
- АДКомпозитор
Адам
Дорн