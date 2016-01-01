Кикбоксер: Возмездие (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Боец Курт Слоан находился в тени брата, пока того не растерзал озверевший противник. Желая отомстить, Курт обращается к мастеру-наставнику, не верящему в его способности.



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