Киборг (фильм, 1989) смотреть онлайн

Америка 21-го века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профет, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пайротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только стальной кулак героя-меченосца Гибсона Рикенбакера может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества...

