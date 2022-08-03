Киборг
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Киборг
8.41989, Cyborg
Фантастика, Боевик82 мин18+

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Киборг (фильм, 1989) смотреть онлайн

О фильме

Америка 21-го века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профет, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пайротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только стальной кулак героя-меченосца Гибсона Рикенбакера может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества...

Страна
Израиль, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Киборг»