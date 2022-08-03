Киборг (фильм, 1989) смотреть онлайн
О фильме
Америка 21-го века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профет, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пайротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только стальной кулак героя-меченосца Гибсона Рикенбакера может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества...
СтранаИзраиль, США
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АПРежиссёр
Альберт
Пьюн
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ДРАктриса
Дебора
Рихтер
- ВКАктёр
Винсент
Клин
- АДАктёр
Алекс
Дэниелс
- ДХАктриса
Дейл
Хэддон
- БЛАктёр
Блэйз
Лунг
- РМАктёр
Ральф
Мёллер
- ХПАктриса
Хейли
Питерсон
- ТБАктриса
Терри
Батсон
- Д«Актёр
Джексон
«Скала» Пинкни
- АПСценарист
Альберт
Пьюн
- ЙГПродюсер
Йорам
Глобус
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- ТКПродюсер
Том
Карновски
- ХКХудожница
Хайди
Каженски
- РЗМонтажёр
Розанна
Зингейл
- ШЛМонтажёр
Шелдон
Леттич
- Монтажёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ФАОператор
Филип
Алан Уотерс
- КБКомпозитор
Кевин
Бэссинсон