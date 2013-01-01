Хулиганы 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.52013, Green Street 3: Never Back Down
Боевики89 мин18+
Сюжет
Дэнни Харви дрался во главе фанатской группировки под названием «Элита Зелeной Улицы». Четырнадцать лет назад он перешел в мир смешанных единоборств. Он управляет тренировочным залом для бойцов.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДНРежиссёр
Джеймс
Нанн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- КБАктриса
Кейси
Барнфилд
- ДААктёр
Джои
Анса
- ДДАктёр
Джек
Дулан
- ДМАктёр
Джош
Майерс
- МУАктёр
Марк
Уингетт
- РТАктриса
Роберта
Тейлор
- СУАктёр
Спенсер
Уайлдинг
- ДРАктёр
Джордж
Руссо
- БКАктёр
Билли
Кук
- ДБСценарист
Дэвид
Бетон
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- ДБПродюсер
Дэвид
Бетон
- ЭДХудожник
Эллиотт
Дэй
- ХМХудожница
Хайди
МакКуин-Прентис
- ТБМонтажёр
Томми
Боулдинг