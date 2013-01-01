Хулиганы 3
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Хулиганы 3

Хулиганы 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.52013, Green Street 3: Never Back Down
Боевики89 мин18+

Сюжет

Дэнни Харви дрался во главе фанатской группировки под названием «Элита Зелeной Улицы». Четырнадцать лет назад он перешел в мир смешанных единоборств. Он управляет тренировочным залом для бойцов.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb