Хрусталь (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фестивальный хит из Беларуси. Минск, 1990-е. Юная Веля диджеит на вечеринках и мечтает уехать в Чикаго, родину хаус-музыки. Заполняя анкету в посольстве, героиня пишет, что работает на хрустальном заводе под Минском. Узнав, что эту информацию могут проверить, Веля едет по указанному адресу.
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДЖРежиссёр
Дарья
Жук
- АНАктриса
Алина
Насибуллина
- Актёр
Иван
Мулин
- Актёр
Юра
Борисов
- СААктриса
Светлана
Аникей
- ИКАктёр
Илья
Капанец
- НОАктриса
Наталья
Онищенко
- ВШАктёр
Вячеслав
Шкалидо
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- АКАктёр
Артем
Курень
- ХЛСценарист
Хельга
Ландауэр
- ДЖСценарист
Дарья
Жук
- ОГПродюсер
Ольга
Гойстер
- ДВПродюсер
Дебби
Вандермулен
- ВДПродюсер
Валерий
Дмитроченко
- ЕГХудожница
Елена
Гордионок
- СДМонтажёр
Сергей
Дмитренко
- МЛМонтажёр
Михал
Лещиловский
- ККОператор
Каролина
Коста