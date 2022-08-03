Хрусталь
Wink
Фильмы
Хрусталь

Хрусталь (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Хрусталь
Драма, Комедия89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фестивальный хит из Беларуси. Минск, 1990-е. Юная Веля диджеит на вечеринках и мечтает уехать в Чикаго, родину хаус-музыки. Заполняя анкету в посольстве, героиня пишет, что работает на хрустальном заводе под Минском. Узнав, что эту информацию могут проверить, Веля едет по указанному адресу.

Страна
Россия, Беларусь, Германия, США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хрусталь»