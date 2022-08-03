Хрупкое прощание (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, The Parting Glass
Драма91 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Реальная история дисфункциональной семьи, которую примирило трагическое событие. Колин, Эл, Дэниел и Мэри отправляются в путешествие за вещами, которые их погибшая сестра оставила в квартире бывшего мужа. В дороге они вспоминают трогательные моменты из детства и забывают былые разногласия.
Рейтинг
5.5 IMDb
- СМРежиссёр
Стивен
Мойер
- ОААктриса
Олунике
Аделийи
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эснер
- ПГАктёр
Пол
Гросс
- Актёр
Рис
Иванс
- Актриса
Мелисса
Лео
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Велис
- КВАктёр
Кевин
Видал
- ДОСценарист
Денис
О’Хэр
- МЛПродюсер
Марк
Ларкин
- СМПродюсер
Стивен
Мойер
- ДОПродюсер
Денис
О’Хэр
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр