Хрупкое прощание (фильм, 2018) смотреть онлайн

Реальная история дисфункциональной семьи, которую примирило трагическое событие. Колин, Эл, Дэниел и Мэри отправляются в путешествие за вещами, которые их погибшая сестра оставила в квартире бывшего мужа. В дороге они вспоминают трогательные моменты из детства и забывают былые разногласия.

