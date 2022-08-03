Хрупкое прощание
Wink
Фильмы
Хрупкое прощание

Хрупкое прощание (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, The Parting Glass
Драма91 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Реальная история дисфункциональной семьи, которую примирило трагическое событие. Колин, Эл, Дэниел и Мэри отправляются в путешествие за вещами, которые их погибшая сестра оставила в квартире бывшего мужа. В дороге они вспоминают трогательные моменты из детства и забывают былые разногласия.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.5 IMDb