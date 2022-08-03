Хроники Деда Мороза. Тайна подарков
Wink
Детям
Хроники Деда Мороза. Тайна подарков

Хроники Деда Мороза. Тайна подарков (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.72021, Хроники Деда Мороза. Тайна подарков
Семейный, Приключения85 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Непоседливая правнучка Деда Мороза Снежина совсем не похожа на свою маму Снегурочку. Она озорная, нетерпеливая, очень любопытная и считает дело своей семьи в Интернет-эпоху устаревшим. Нарушив из любопытства правила морозного терема, она случайно ломает механизм волшебной книги хроник Деда Мороза. В книгу заносятся все, кто получит подарки, наделяющие их владельца особыми качествами. Теперь их будущее под угрозой. Снежине предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. А помогут ей в этом юный Механик и хранители тайны подарков.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков»