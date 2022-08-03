Хроники Деда Мороза. Тайна подарков (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.72021, Хроники Деда Мороза. Тайна подарков
Семейный, Приключения85 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Непоседливая правнучка Деда Мороза Снежина совсем не похожа на свою маму Снегурочку. Она озорная, нетерпеливая, очень любопытная и считает дело своей семьи в Интернет-эпоху устаревшим. Нарушив из любопытства правила морозного терема, она случайно ломает механизм волшебной книги хроник Деда Мороза. В книгу заносятся все, кто получит подарки, наделяющие их владельца особыми качествами. Теперь их будущее под угрозой. Снежине предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. А помогут ей в этом юный Механик и хранители тайны подарков.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- АЕРежиссёр
Алексей
Есипов
- АСАктриса
Арина
Соколова
- АСАктёр
Арсений
Слесарев
- ССАктёр
Сергей
Сидоренко
- ИКАктриса
Ирина
Калинина
- Актриса
Анастасия
Макеева
- ГГАктёр
Григорий
Гладков
- ЮКАктёр
Юрий
Куклачев
- АШАктёр
Александр
Шилов
- СБАктриса
Софья
Бондаренко
- ЕКСценарист
Екатерина
Коренкова
- МСПродюсер
Михаил
Соколов
- АЕМонтажёр
Алексей
Есипов
- АЕОператор
Алексей
Есипов
- ЕРКомпозитор
Екатерина
Рогова-Конопельчева