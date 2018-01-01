Биография

Юрий Куклачев — российский актер, цирковой артист. Родился в Москве в 1949 году. В 1971 году окончил цирковое училище и стал лукавым клоуном-скоморохом. Однако он продолжал искать свою «изюминку»: то, что будет отличать его от других артистов. Вскоре Юрий стал использовать для выступлений домашних кошек, а в 1990 году открыл первый театр кошек в мире. Куклачев не просто дрессировщик, а истинный художник, создающий волшебные представления, где каждое движение и трюк кошек — это часть большого и красивого спектакля. Он умело сочетает элементы театра, циркового искусства и мастерство общения с животными, что делает его шоу любимым среди зрителей всех возрастов. Юрий Куклачев появлялся в нескольких документальных фильмах и сериалах, среди которых особо выделяются проекты «Выше радуги» и «Не может быть!»